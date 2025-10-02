Мирошник: Киев всячески тормозит переговоры и проводит провокации
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о серьезном обострении ситуации на Украине, пишет РИА Новости.
Он отметил, что руководство страны тормозит переговорный процесс и активно проводит провокации. По словам дипломата, города РФ подвергаются постоянным обстрелам. Каждый месяц около 150 человек страдают от атак. Мирошник подчеркнул, что Киев, испытывая трудности на фронте, пытается компенсировать свои неудачи ударами по гражданским объектам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
