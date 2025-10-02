ВСУ атаковали дронами Саратовскую область

02 октября 2025, 04:46

Фото: iStock/bbsferrari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать беспилотниками Саратовскую область. Жители Саратова и Энгельса сообщают о работе сирен воздушной тревоги и систем ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Предварительно, часть дронов проникла в воздушное пространство региона со стороны Волгоградской области. Там ранее также фиксировали работу противовоздушной обороны.



В материале уточняется, что взрывы начались около 02:50 (мск) и продолжаются с разной интенсивностью. Официальной информации о возможных поражениях БПЛА пока не поступало.



