ВСУ атаковали дронами Саратовскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать беспилотниками Саратовскую область. Жители Саратова и Энгельса сообщают о работе сирен воздушной тревоги и систем ПВО. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Предварительно, часть дронов проникла в воздушное пространство региона со стороны Волгоградской области. Там ранее также фиксировали работу противовоздушной обороны.
В материале уточняется, что взрывы начались около 02:50 (мск) и продолжаются с разной интенсивностью. Официальной информации о возможных поражениях БПЛА пока не поступало.
США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь территории России
За десять минут до звука первых хлопков губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил граждан об угрозе беспилотников ВСУ. Он заявил в своем Telegram-канале, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
Также в соседней Пензенской области ввели план «Ковёр» из-за опасности БПЛА.