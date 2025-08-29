Двух жителей Ярославской области подозревают в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области двух местных жителей по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ЦОС, житель Рыбинска и житель Ярославля добровольно вышли на связь с представителями спецслужб Украины и по указанию кураторов собирали и передавали сведения об объектах критической инфраструктуры региона. В отношении задержанных следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Оперативно-разыскные и следственные действия по делу продолжаются.
В ФСБ напомнили, что все, кто согласится оказывать помощь противнику, будут выявлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут «заслуженное суровое наказание».
