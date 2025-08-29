Двух жителей Ярославской области подозревают в госизмене

29 августа 2025, 11:08

ФСБ: Двух жителей задержали под Ярославлем по подозрению в госизмене

Фото: istockphoto/Naeblys

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославской области двух местных жителей по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ведомства.