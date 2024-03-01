Участника СВО сняли с авиарейса в Москве из-за запаха сигарет — делом займется СКР

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил уголовное дело из-за ситуации со снятым с рейса ветераном специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что военного сняли с самолета из-за того, что бортпроводники заподозрили его в курении на борту.
«Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что в ХМАО охранник рынка оскорбил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак