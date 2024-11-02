Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его заявления об окончании конфликта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В интервью южнокорейским медиа Зеленский заявил, что кандидату в президенты США Дональду Трампу не удастся остановить конфликт на Украине, если он захочет это сделать в случае победы на выборах. Однако Дубинский указал на то, что не получается как раз таки у Зеленского, который не может даже стабилизировать фронт, не говоря уже о возврате территорий.
Ранее, во вторник, генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт обрушился под натиском российских войск из-за разбалансировки управления, усталости бойцов и дефицита резервов.
Напомним, что с ноября прошлого года Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции в стране и в попытках зачистки оппозиции.
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Ранее, во вторник, генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт обрушился под натиском российских войск из-за разбалансировки управления, усталости бойцов и дефицита резервов.
Напомним, что с ноября прошлого года Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции в стране и в попытках зачистки оппозиции.
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Анастасия Чинкова