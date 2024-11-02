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«Дядя, не получается ничего у тебя»: в Раде раскритиковали Зеленского за ход конфликта

Дубинский обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его заявления об окончании конфликта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В интервью южнокорейским медиа Зеленский заявил, что кандидату в президенты США Дональду Трампу не удастся остановить конфликт на Украине, если он захочет это сделать в случае победы на выборах. Однако Дубинский указал на то, что не получается как раз таки у Зеленского, который не может даже стабилизировать фронт, не говоря уже о возврате территорий.

Ранее, во вторник, генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт обрушился под натиском российских войск из-за разбалансировки управления, усталости бойцов и дефицита резервов.



Напомним, что с ноября прошлого года Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции в стране и в попытках зачистки оппозиции.

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#конфликт
Названы последствия прорыва ВС РФ у Дзержинска, которых боятся ВСУ
NYT: ВСУ опасаются катастрофических последствий прорыва ВС РФ у Дзержинска
02 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска опасаются катастрофических последствий прорыва подразделений ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, поскольку это грозит обрушением обороны. Об этом пишет газета The New York Times.
Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в беседе с изданием отметил, что потеря позиций грозит тем, что все подразделения в Дзержинске лишатся возможности снабжения и материально-технического обеспечения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что взятие под контроль Угледара и скорое освобождение Дзержинска даст российским войскам положительные тактические перспективы на ключевых направлениях боевых действий.

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Двое солдат ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области
02 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

В сентябре против двух солдат ВСУ было возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. Скоро их будут судить, информирует СК РФ в своём Телеграм-канале.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 7 августа Дмитраков и Панченко совместно с украинской армией незаконным путём проникли на территорию России. Они использовали военную технику и взрывные устройства. Находясь в стране, они много раз открывали огонь на поражение по российским солдатам и мирным жителям.

Фигуранты уголовного дела насильно погрузили трёх россиян в кузов грузового автомобиля и вывезли их на Украину.

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#украина
#россия
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В школе Волоколамска увековечили память погибшего участника спецоперации
02 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамской начальной школе №4 открыли памятный стенд, посвящённый погибшему участнику СВО Александру Конышеву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Торжественное мероприятие в здании, где учился Конышев, приурочили ко дню его рождения. Сегодня Александру исполнилось бы 34 года. Ранее он был посмертно награждён орденом Мужества.

Призванный в рамках частичной мобилизации, он проявил себя как настоящий мужчина, воевал решительно и отважно. Год назад Александр погиб, закрыв собой друга при миномётном обстреле.
«Безмерное уважение защитнику, отдавшему жизнь ради спасения других и ради Победы, которая непременно будет за нами! Низкий поклон и вечная слава нашему воину!» – сказала глава муниципалитета Наталья Козлова.
В открытии памятного стенда также участвовали родственники военного, депутаты, учащиеся начальных классов Привокзальной школы и юнармейцы.

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Армия России освободила от ВСУ Кураховку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Кураховку в ДНР
02 ноября 2024, 12:24

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России.
«В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, в Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Першотравневое в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР.

Тнм временем председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.

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Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив
02 ноября 2024, 11:41

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после того, как ему миной оторвало ногу. Историю спасения военного рассказывает kp.ru.
Уроженец Оренбурга Виктор Стешов отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года. Он участвовал в боевых действиях на Лисичанском направлении в ЛНР. В ноябре в ходе штурма он наступил на противопехотную мину, и ему оторвало ногу. Самостоятельно наложив себе жгут, боец отправился в сторону полевого госпиталя. Он полз восемь часов, после чего ему оказали помощь, а затем отправили в больницу в Луганске.

Мужчину длительное время мучали фантомные боли, но ему удалось «договориться» с головой. После прохождения лечения он отправился на восстановление в Анапу. По индивидуальной программе реабилитации ему полагался протез, который в итоге изготовила фирма из Ростова-на-Дону, тщательно подгоняя и примеряя его.

После завершения курса лечения Виктор понял, что ему некуда идти и отправился в ближайший храм. Священник подсказал ему адрес церковного приюта для попавших в тяжёлую жизненную ситуацию людей. Там военный нашёл временное пристанище. Несмотря на травму и протез он с удовольствием работает на гуманитарном складе, помогая разгружать помощь, а также трудится в храме.

Он рассказал, что в зоне боевых действия не раз оказывался на волоске от смерти, но именно благодаря вере остался жив.

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Лавров объяснил, как повлияет на Киев срыв договоренностей
Лавров: срывая договоренности, у Киева остается все меньше территорий
02 ноября 2024, 11:33

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Чем дольше украинское руководство срывает ранее существовавшие договоренности, тем меньше территорий остается у страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках своего выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
Лавров подчеркнул, что Украине необходимо признать сложившиеся реалии «на земле».

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, если бы руководство Украины выполнило все пункты Минских соглашений в 2014 году, то военного конфликта вообще не произошло бы.

Ранее Лавров заявлял, что украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. По его словам, Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.

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«Мог получить пулю в спину»: вдова воевавшего за Украину Дадина обвинила ВСУ в его гибели, что известно об оппозиционере
02 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Вдова оппозиционера Ильдара Дадина, воевавшего на стороне украинской армии, обвинила сослуживцев своего мужа в его смерти. Она сообщила, что тело Ильдара было кремировано, а прах захоронен. Теперь она все больше сомневается, что он погиб от рук российских военных. Подробности в материале «Радио 1».

Дадин воевал в составе ВСУ с 2023 года


С начала специальной военной операции активист Ильдар Дадин покинул Россию и остался в Польше. В Варшаве он занялся оформлением польских документов, надеясь, что это упростит ему путь на Украину. В 2023 году Дадин был зачислен в состав Вооруженных сил Украины в подразделение «Сибирский батальон». В качестве позывного он выбрал имя Ганди, в честь индийского дипломата Махатмы Ганди.

6 октября главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти российского оппозиционера, заявив, что Ильдар Дадин был ликвидирован в бою под Харьковом.

Вдова Дадина обвинила сослуживцев в его смерти


По словам супруги погибшего оппозиционера, военное командование Украины предоставляло ей различные версии его гибели. Сначала говорилось, что Ильдар погиб в результате артиллерийского обстрела, затем — от атаки беспилотника, а позже — от «автоматического огня».

«Они кремировали его тело и похоронили прах, я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов (так вдова называет российских военнослужащих), а не получил пулю в спину. Что, война все спишет?» — недоумевает Александра Свечникова.

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Именем Дадина назвали статью УК России


Ильдар Дадин стал первым человеком в России, осужденным по статье о «Неоднократном нарушении порядка проведения митингов» (статья 212.1 УК РФ), которая была введена в Уголовный кодекс в 2014 году и впоследствии получила название «дадинская».

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам колонии общего режима, хотя максимальный срок по этой статье составляет пять лет. Позже Дадина перевели из карельской колонии №7 в другое учреждение, расположенное в Алтайском крае. 22 февраля 2017 года Верховный суд отменил его обвинительный приговор.

После освобождения активиста уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом отменить «дадинскую» статью. Она отметила, что целесообразно рассмотреть вопрос об исключении этой статьи из административно преюдиции как самостоятельного правового института.

После освобождения Дадин продолжил участвовать в оппозиционных митингах и пикетах.

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Военный эксперт Матвиийчук назвал самое мощное российское оружие в зоне СВО
Полковник Матвийчук: «Искандер» и «Калибр» — мощнейшие виды оружия ВС РФ на СВО
02 ноября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» — это одни из самых мощных видов оружия Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В целом он отнёс к наиболее эффективным родам войск в зоне СВО Воздушно-космические силы и ракетные войска. Также специалист отметил большую разрушительную силу и подавляющий моральный эффект от применения трёхтонной бомбы, оснащённой универсальным модулем планирования.

Также высокой огневой мощью и эффективностью отличается в ходе боевых действий российская артиллерия, продолжил Матвийчук. Прежде всего полковник выделил миномёт «Тюльпан» и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 «Пион» («Малка»).

По словам эксперта, у ВСУ пока ещё есть в наличии западное оружие, сравнимое по боевым характеристикам и огневой мощи с российским, но его количество стремительно уменьшается. В качестве примера он привёл ракеты «Точка-У», которые ещё до недавнего времени были у украинцев, но закончились. Остались дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, но их количество ограничено. Больше назвать нечего, заключил Матвийчук.

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#сво
#всу
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ВСУ эвакуировали детей из Селидово под дулом автоматов
02 ноября 2024, 11:21

Фото: iStock/ Konstantin Shashkov

Местный житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии насильно эвакуировали детей, когда город ещё не находился под контролем ВС РФ.
«Как это происходило? Понятно, что прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровск», — рассказал очевидец.

Вывозом детей занимались сотрудники правоохранительных органов. Они получали информацию о несовершеннолетних от школ.

Дети, оставшиеся в Селидово, обучались дистанционно. Образовательная организация имела все данные и контролировала местонахождение учеников. Если школьники не уезжали вместе с семьёй, то украинская полиция отслеживала это и вновь предлагала эвакуироваться. При отказе она увозила их силой, отмечает очевидец.

Ещё 29 октября Минобороны сообщило об освобождении Селидово в ДНР.

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