«Дьявол во плоти»: константинопольский патриарх Варфоломей хочет вытеснить русское православие из Прибалтики

12 января 2026, 18:42

СВР РФ: патриарх Варфоломей хочет вытеснить русское православие из Прибалтики

Фото: istockphoto/dimid_86

Константинопольский патриарх Варфоломей стремится вытеснить русское православие из стран Балтии, а содействие ему оказывают британские спецслужбы. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, пишет РИА Новости.





В СВР утверждают, что патриарх Варфоломей, которого в ведомстве ранее обвиняли в расколе на Украине, продолжает раскольническую линию.





«Этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры», — говорится в сообщении.