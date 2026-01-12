В ЕК заявили о неизбежности переговоров с Путиным

12 января 2026, 16:42

Пинью: ЕС в какой-то момент придется говорить с Путиным

Фото: istockphoto/Jorisvo

Евросоюзу в перспективе всё равно придётся вступить в переговоры с Россией. Об этом 12 декабря заявила руководитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Трансляция велась на сайте ЕС.





Пинью добавила, что Еврокомиссия уже ведёт соответствующую подготовительную работу, однако, по её словам, сейчас российский президент якобы не настроен на обсуждение с ЕС вариантов урегулирования конфликта на Украине.





«Конечно, в какой-то момент придется вести переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным», — сказала Пинью.