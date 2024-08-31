Джабаров заявил о важности готовности РФ ответить на применение ВСУ оружия ЕС

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна быть готова при неожиданных развитиях событий к ответным действиям на удары ВСУ оружием Евросоюза.
«ЕС — это просто кукла в кукольном театре, которую кукловод водит. Это всё решают в Вашингтоне. Если там дадут команду, они примут снятие запрета на удары по России. А если не дадут, то они под любым предлогом отменят своё решение. Поэтому я думаю, надо внимательно наблюдать и просто быть готовыми всегда принять ответное решение», — пояснил в беседе с RT Джабаров.
А председатель президиума общественной организации «Офицеры России» генерал-майор запаса Сергей Липовой прокомментировал работу российской армии в рамках спецоперации на Украине, отметив, что ВС РФ производят удары по объектам военной инфраструктуры и двойного назначения эффективно.
«Наша армия неуклонно этому следует, выявляя новые цели, новые пункты сосредоточения как боевой техники, вооружения, боеприпасов, так и места размещения личного состава, натовских инструкторов, наёмников, которых сейчас много на территории Украины. Поэтому удары наносятся. Проводится плановая работа по их утилизации, и довольно эффективно», — заявил в беседе с «Царьградом» Липовой.
Ранее западные СМИ писали о том, что провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск.
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Мелисса Тимофеева