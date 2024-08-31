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Провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск, пишет The Washington Post. Обозреватели издания подчеркнули, что украинские неонацисты не в состоянии долго удерживать подконтрольные участки в Курской области, а потерянные на востоке Украины земли уже не вернут.
«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск», — говорится в материале.Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер отмечал, что украинские боевики потеряли западную технику в Курской области, а инвестиции США и НАТО вложены зря.
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Никита Кротов