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На Западе предупредили Украину об угрозе из-за нападения на Курскую область

WP: провал нападения ВСУ под Курском приведет к потере войск и территорий
31 августа 2024, 14:57
Фото: istockphoto/Iryna Imago

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Провальное наступление ВСУ под Курском кончится потерей территорий и войск, пишет The Washington Post. Обозреватели издания подчеркнули, что украинские неонацисты не в состоянии долго удерживать подконтрольные участки в Курской области, а потерянные на востоке Украины земли уже не вернут.


«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск», — говорится в материале.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер отмечал, что украинские боевики потеряли западную технику в Курской области, а инвестиции США и НАТО вложены зря.

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Крушение истребителя F-16 назвали серьезным ударом для Украины
InfoBRICS: потеря пилота F-16 Меся стала для Украины серьезным ударом
31 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/KuntalSaha

Потеря ВСУ пилота, способного управлять истребителем F-16, стала серьезным ударом для Киева. Об этом для издания InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.
По его словам, необходимы годы, чтобы правильным образом подготовить летчиков, особенно если существуют различные барьеры. Боснич отметил, что за последний год украинская армия лишилась множества пилотов.

Обозреватель выразил мнение, что украинские летчики нередко совершают полеты, изначально обреченные на провал.

Ранее сообщалось, что украинский летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от западных союзников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

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Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать
31 августа 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оплатит жителям приграничных регионов, которые хотят на время покинуть свои дома, переезд и проживание. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, «Киеву летит за Белгород прямо сейчас». Она подчеркнула, что людям, которые хотят временно покинуть свои дома, необходимо написать в комментариях в ее канале.

Напомним, в пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ТАСС: Оборона ВСУ под Красноармейском прорвана
31 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/Tomas Ragina

Оборона украинских неонацистов под Красноармейском прорвана, информирует ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Отмечается, что враг практически не сопротивляется.
«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро - местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — прокомментировал источник.
Он уточнил, что большинство пунктов красноармейского направления не были готовы обороняться.

Ранее сообщалось, что под Донецк переброшена одна из наступательных бригад боевиков ВСУ. Ее численность составляет примерно две тысячи радикалов. В генштабе украинских войск решили отправить подкрепление на фоне ускоренного продвижения ВС РФ.

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#война
#всу
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Уникальную бригаду ВСУ перебросили под Донецк
Forbes: Киев перебросил под Покровск одну из своих наступательных бригад
31 августа 2024, 13:42

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ перебросили под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Об этом пишет Forbes.
Отмечается, что речь идет о бригаде нацгвардии «Кара-Даг», численность которой составляет около 2000 солдат. Согласно информации источника, перемещение бригады с ее обычных позиций на незнакомые участки на линии боевого соприкосновения показывают «срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском».

После ускорения продвижения российской армии на этом направлении генштаб ВСУ решил послать подкрепление уже находящимся здесь нескольким бригадам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Минобороны доложили последние данные о ходе СВО
Минобороны: ВС РФ ликвидировали цеха сборки украинских дронов
31 августа 2024, 13:08

Фото: istockphoto/:Oleg Elkov

Российские войска уничтожили цеха, где собирались дроны боевиков ВСУ, а также склад с ракетно-артиллерийскими вооружениями, доложили в Минобороны РФ.
«Поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что российская ПВО за сутки сбила почти 50 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны докладывали, что ВС РФ освободили от ВСУ Кирово в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация Украины.

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#новости
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Названы потери иностранных наемников в Курской области
Марочко: потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%
31 августа 2024, 12:53

Фото: istockphoto/N-sky

Потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%, пишет «МК» со ссылкой на отставного подполковника Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.
«Думаю, что потери иностранных наёмников в Курской области вполне можно оценивать в 20 -30% от той численности, которое ежедневно подаёт Министерство Обороны…» — прокомментировал собеседник.
Он отметил, что в Силах специальных операций Украины, которые, по словам Марочко, занимались атакой в Курской области, много иностранных граждан под видом добровольческих корпусов и частных военных кампаний.

В частности, известно, что во время атаки ВСУ на населенный пункт Русская Конопелька были уничтожены наемники ЧВК Forward Observation Group США.

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#россия
#курская область
#всу
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Стало известно, кто сбил переданный Украине американский F-16
Рогов: переданный Киеву F-16 сбили сами боевики ВСУ при отражении ракетной атаки
31 августа 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Боевики ВСУ сами сбили переданный Киеву американский истребитель F-16. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«…В тот день, 26 августа, по подконтрольной Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — считает собеседник агентства.
Он отметил, что техника США поднимается в воздух в том числе для того, чтобы перехватывать ракеты ВС РФ, направленные на стратегические военные объекты Украины.

Перед этим нардеп украинского парламента Марьяна Безуглая заявляла, что американский истребитель был сбит союзническим огнем ВСУ.

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ВС РФ освободили населенный пункт Кирово в ДНР
МО РФ: российские войска освободили населенный пункт Кирово в ДНР
31 августа 2024, 12:11

Фото: iStock/zim286

ВС России освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что продолжают российская армия продолжает продвижение в глубину обороны врага. Также было отражено семь контратак штурмовых групп ВСУ.

В Минобороны РФ добавили, что потери противника составили до 455 солдат, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б» и другие объекты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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#всу
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Аналитик Меркурис: Россия перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе
31 августа 2024, 12:06

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Взятие российскими войсками под полный контроль линий снабжения боевиков ВСУ в Донбассе сыграет ключевую роль в ходе СВО на Украине, считает аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)», — прокомментировал эксперт у себя на YouTube-канале.
Меркурис добавил, что украинские неонацисты постепенно теряют контроль своей инфраструктуры, позволявшей осуществлять оружейные поставки в Покровск.

Ранее один из боевиков ВСУ в районе Покровска рассказал, что украинские подразделения «страдают» из-за переброски части живой силы в Курскую область. Кроме того, по словам украинца, некоторые радикалы устали, поскольку ведут боевые действия с 2022 года.

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