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Потери иностранных наемников в Курской области составляют до 30%, пишет «МК» со ссылкой на отставного подполковника Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко.
«Думаю, что потери иностранных наёмников в Курской области вполне можно оценивать в 20 -30% от той численности, которое ежедневно подаёт Министерство Обороны…» — прокомментировал собеседник.Он отметил, что в Силах специальных операций Украины, которые, по словам Марочко, занимались атакой в Курской области, много иностранных граждан под видом добровольческих корпусов и частных военных кампаний.
В частности, известно, что во время атаки ВСУ на населенный пункт Русская Конопелька были уничтожены наемники ЧВК Forward Observation Group США.
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Никита Кротов