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Оборона украинских неонацистов под Красноармейском прорвана, информирует ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Отмечается, что враг практически не сопротивляется.
«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро - местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана», — прокомментировал источник.Он уточнил, что большинство пунктов красноармейского направления не были готовы обороняться.
Ранее сообщалось, что под Донецк переброшена одна из наступательных бригад боевиков ВСУ. Ее численность составляет примерно две тысячи радикалов. В генштабе украинских войск решили отправить подкрепление на фоне ускоренного продвижения ВС РФ.
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Никита Кротов