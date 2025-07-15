ВСУ попытались контратаковать и понесли большие потери в районе Волчанска
Боевики ВСУ понесли большие потери после попытки контратаки в районе Волчанска под Харьковом.
Об этом во вторник, 15 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков. Собеседник агентства уточнил, что потери понесла 127 бригада украинской теробороны.
«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ…» — сказано в материале.
Перед этим украинские СМИ сообщили о том, что в Одессе прогремели взрывы. Уточнялось, что украинская противовоздушная оборона попала под удар. Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации республики продолжается.