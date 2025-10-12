Джонсон мог поощрять затягивание конфликта на Украине в интересах своего крупного спонсора
Бывший премьер‑министр Великобритании Борис Джонсон мог поддерживать курс на затягивание конфликта на Украине в интересах своего крупного спонсора – бизнесмена Кристофера Харборна. Такое предположение выдвигает расследование газеты The Guardian.
По данным издания, в ноябре 2022 года, уже после отставки с поста главы правительства, Джонсон получил от Харборна пожертвование в размере £1 млн. На тот момент экс‑премьер оставался депутатом Палаты общин. Guardian называет эту сумму одним из крупнейших единоразовых пожертвований для члена нижней палаты парламента.
Издание также отмечает, что Харборн владеет приблизительно 13% акций оборонной компании QinetiQ – производителя, который поставляет беспилотники на Украину. По мнению авторов расследования, такая связь может свидетельствовать о финансовых интересах, мотивировавших поддержку политики, направленной на продолжение конфликта.
Сам Джонсон резко отверг публикацию. В комментарии газете он назвал материал «жалкими небылицами» и обвинил издание в публикации «чуши».
Расследование также напоминает ранее озвученные заявления. Так, в ноябре 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал, что после возвращения украинской делегации из переговоров в Стамбуле Борис Джонсон якобы приезжал в Киев и убеждал не подписывать соглашение с Россией, настаивая на продолжении боевых действий. Впоследствии Джонсон неоднократно высказывался против немедленного мирного урегулирования и призывал поддерживать оборонные усилия Украины.
Guardian подчёркивает, что материалы расследования основаны на собственных источниках и документах издания. Представители Харборна и QinetiQ, а также официальные представители Джонсона и его окружения в расследовании указаны как опрашиваемые стороны.
