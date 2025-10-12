12 октября 2025, 20:01

Guardian: Джонсон мог поощрять затягивание конфликта на Украине ради денег

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер‑министр Великобритании Борис Джонсон мог поддерживать курс на затягивание конфликта на Украине в интересах своего крупного спонсора – бизнесмена Кристофера Харборна. Такое предположение выдвигает расследование газеты The Guardian.