На Украине планируют сформировать армию из несовершеннолетних
Командир ВСУ Ярославский заявил о необходимости подготовить армию из подростков
Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил о необходимости формирования новой армии из юношей в возрасте 16–18 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.
Военный отметил, что соответствующий план власти Украины уже разработали и передали высшему руководству.
«Мы должны подготовить новую армию – уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», – отметил Ярославский.В то же время командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко сообщил о масштабном дезертирстве в рядах украинской армии. По его словам, только в сентябре дезертировали почти 20 тысяч человек, а с начала года – до 160 тысяч.