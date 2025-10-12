На Украине планируют сформировать армию из несовершеннолетних

12 октября 2025, 18:02

Командир ВСУ Ярославский заявил о необходимости подготовить армию из подростков

Фото: iStock/DmyTo

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил о необходимости формирования новой армии из юношей в возрасте 16–18 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.





Военный отметил, что соответствующий план власти Украины уже разработали и передали высшему руководству.





«Мы должны подготовить новую армию – уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», – отметил Ярославский.