На Украине планируют сформировать армию из несовершеннолетних

Командир ВСУ Ярославский заявил о необходимости подготовить армию из подростков
Фото: iStock/DmyTo

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил о необходимости формирования новой армии из юношей в возрасте 16–18 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.



Военный отметил, что соответствующий план власти Украины уже разработали и передали высшему руководству.

«Мы должны подготовить новую армию – уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», – отметил Ярославский.
В то же время командир роты беспилотников ВСУ Игорь Луценко сообщил о масштабном дезертирстве в рядах украинской армии. По его словам, только в сентябре дезертировали почти 20 тысяч человек, а с начала года – до 160 тысяч.
Анастасия Чинкова

