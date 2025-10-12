В Турции раскрыли, кому выгодно продолжать конфликт на Украине

12 октября 2025, 19:19

Эрдоган: выгодоприобретателем конфликта на Украине являются торговцы кровью

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении в Трабзоне назвал боевые действия на Украине выгодными для «торговцев кровью». Об этом пишет РИА Новости.





Политик отметил, что периодически вспыхивающее кровопролитие тревожит не только регион, но и весь мир.





«Как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью», — добавил Эрдоган.

