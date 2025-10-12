В Турции раскрыли, кому выгодно продолжать конфликт на Украине
Эрдоган: выгодоприобретателем конфликта на Украине являются торговцы кровью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении в Трабзоне назвал боевые действия на Украине выгодными для «торговцев кровью». Об этом пишет РИА Новости.
Политик отметил, что периодически вспыхивающее кровопролитие тревожит не только регион, но и весь мир.
«Как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью», — добавил Эрдоган.Турецкий глава подчеркнул, что Анкара стремится вести «сбалансированную и справедливую» политику в условиях конфликта. Поддерживая контакты с обеими сторонами, она готова прилагать все возможные усилия для урегулирования кризиса.
Ранее Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина ускорить дипломатические инициативы по Украине.
Он также сообщил о регулярных переговорах с российским коллегой и Владимиром Зеленским и заявил, что не отказывается от роли посредника, поскольку, по его мнению, такие контакты способствуют продвижению мирного процесса.