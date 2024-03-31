Джонсон: Россия может уничтожить F-16 в Польше и Румынии, если их передадут ВСУ

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия сможет уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 на авиабазах в соседних странах НАТО. Об этом Джонсон сообщил в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Экс-аналитик предположил, что обещанные истребители отправят в Польшу или Румынию, в таком случае российские войска могут уничтожить F-16 на этих территориях. Джонсон отметил, что РФ обладает гораздо большими возможностями благодаря ракетам.
Ранее представитель минобороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в текущем году. Также он добавил, что Вашингтон не собирается раскрывать подробности своих планов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее представитель минобороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в текущем году. Также он добавил, что Вашингтон не собирается раскрывать подробности своих планов.
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Екатерина Коршунова