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Главком ВСУ Александр Сырский соврал об успехах украинских войск на передовой. Об этом сообщил главред сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
По словам Бутусова, заявления о том, что число возвращенных ВСУ позиций превышает количество потерянных, не являются действительностью. Он отметил, что слова о продвижении украинских войск на линии боевого соприкосновения также противоречат истине.
Бутусов подчеркнул, что положение на фронте является успешным исключительно для российских войск.
Ранее сообщалось, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины. Также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления и другие боевые единицы.
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Бутусов подчеркнул, что положение на фронте является успешным исключительно для российских войск.
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Екатерина Коршунова