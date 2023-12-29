Economist: ВС РФ нанесли удары по местам производства ракет и дронов ВСУ

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Российская армия нанесла стратегические удары по местам производства ракет и беспилотников противника, об этом пишет британское издание Economist со ссылкой на источник с Украины.
«Источник в украинской оборонной промышленности предполагает, что Россия наносила преимущественно удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов. Атаки имели стратегическое значение для противника», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.
Как отметили в Economist, стратегические удары по предприятиям, производящих важные для ведения боевых действий вооружения, значительно ослабят боевой потенциал Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева