«У военных есть шанс»: В США считают, что власть на Украине может перейти к ВСУ

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На фоне некомпетентного правления Владимира Зеленского, власть в стране может перейти к военным, с таким заявлением выступил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
«Если Зеленского больше не любят, люди понимают, что его действия все больше и больше оторваны от реальности, у военных есть шанс. Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут самой компетентной силой, которая сможет управлять страной», — прокомментировал ситуацию Шаффер.
По мнению бывшего разведчика, такое развитие событий стало бы логичным завершением конфликта между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным.
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