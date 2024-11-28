Единовременная выплата в размере 3 млн рублей: преимущества и гарантии участников СВО

Видео: Минобороны РФ
Защитниками Родины гордятся и уважают их. Народ чествует тех, кто посвятил себя военному делу, а правительство страны, в свою очередь, гарантирует ряд преимуществ заключившим контракт с Вооруженными Силами РФ.
Увеличенные выплаты
Так, согласно новому постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей, с легкими — 1 миллион рублей. В случае других травм сумма выплаты составит 100 тысяч рублей. Бойцы СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, полученного после 24 февраля 2022 года, могут рассчитывать на выплату в размере 4 миллионов рублей.
В России труд военнослужащих оценивается на достойном уровне. При подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату в размере не менее 2 миллионов 300 тысяч рублей, которая поступает в течение 10 дней после оформления контракта. В зоне боевых действий бойцы ежемесячно получают от 210 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут составлять до одного миллиона рублей в год.
Льготы и гарантии
В Московской области участникам СВО положены не только выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ, но и различные льготы, в том числе медицинская реабилитация, услуги стоматолога, бесплатный проезд и многое другое.
Кроме того, военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предоставляет ряд льгот, включая компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50% скидку на транспортный налог. Участники специальной операции имеют право на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, и возможность использовать отпуск в любое время.
Детям российских военнослужащих гарантируется бесплатное и своевременное предоставление мест в детских садах. Кроме того, учащиеся из семей военных получают бесплатное питание в школах. При необходимости семьям оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Выплаты и льготы: что положено бойцам СВО из Московской области
Анастасия Хохлова