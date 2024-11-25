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Выплаты и льготы: что положено бойцам СВО из Московской области

Видео: Минобороны РФ

В Московской области участникам СВО положены не только выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ, но и различные льготы, в том числе медицинская реабилитация, услуги стоматолога, бесплатный проезд и многое другое.


Льготы и выплаты для участников СВО в Московской области


Жителю Московской области, который подписал контракт с 21 октября по 31 декабря 2024 года на срок не менее года, регион единовременно выплачивает 1,9 млн рублей. Тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, выплатят разовую федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Также бойцы получают ежемесячно от 205 тысяч рублей.

При ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей. Сумма выплат будет зависеть от степени тяжести. Так, по новым правилам за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Льготы участникам боевых действий


Кроме того, бойцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус предполагает бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
При этом участники спецоперации имеют право на обучение в высших учебных заведениях на бюджетной основе, бесплатное протезирование зубов и использование отпуска в любое время.

Выплаты по инвалидности


За ранение, повлекшее инвалидность, выплачивается четыре миллиона рублей. Кроме того, участники спецоперации из Подмосковья могут пройти трехнедельную реабилитацию в Центре «Ясенки» с питанием и проживанием.

Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье
Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье


В случае приобретения инвалидности после ранения в зоне боевых действий предусматривается разовая федеральная выплата в размере три миллиона рублей. Страховая компенсация составляет от 800 до 2 500 000 миллионов в зависимости от степени инвалидности. Кроме того, ежемесячно боец получает 6000-7600 т. р., дополнительное пенсионное обеспечение в размере одна тысяча рублей, ежемесячные компенсации и санаторно-курортные путевки.

Льготы для семей участников СВО в Подмосковье


Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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Гладков заявил, что если тратить весь бюджет региона на военные нужды, то люди уйдут
25 ноября 2024, 14:05

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил против трат всех денежных средств бюджета региона на военные нужды, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Вячеслав Гладков полагает, что люди будут уезжать из Белгородской области, если не инвестировать в социальную сферу и благоустройство региона.

«Если будем деньги все тратить на военные нужды, все люди уйдут», — подчеркнул губернатор Белгородской области.

Глава региона призвал подчиненных продолжать финансировать школы и детские сады даже в условиях военных действий. Ещё он обратил внимание, что зимняя ситуация может оказаться намного труднее летней из-за атак. Губернатор призвал готовиться к возможным трудностям.

Ранее Вячеслав Гладков на пресс-конференции объявил, что Белгородская область готовится к сложной зиме, в том числе к возможному отключению света и газа в нескольких населенных пунктах.

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Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Курской области
25 ноября 2024, 13:20

Фото: iStock/ N-sky

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Ракетный удар нанесли в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты сбили в районе города Курчатов, а ещё над приграничными посёлками. Удар был комбинированным — кроме поставленных из Соединённых Штатов Америки ракет, Вооружённые силы Украины выпустили по Курской области несколько беспилотных летательных аппаратов.

Целью атаки мог быть аэродром в Курской области, передал Телеграм-канал Fighterbomber.

«Куда били и каких целей хотели достичь [ВСУ], не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — говорилось в сообщении канала.

В Дмитриевском районе в 40 километрах от границы Российской Федерации и Украины сбили четыре БПЛА. Один беспилотник упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений нет.

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В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
25 ноября 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Очередные взрывы прогремели в Одессе на юге Украины в понедельник, 25 ноября. Воздушная тревога была объявлена в городе и области в 10:32 по московскому времени, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинский телеканал «Общественное». О взрывах в городе также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своём телеграм-канале, что в результате ударов была повреждена инфраструктура. В местных пабликах публикуют фото и видео облака дыма, несколько часов висящего над городом.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за организацией которого, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине практически каждый день, иногда на территории всей страны.

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#украина
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Украинская армия оставляет в Часовом Яре «целые стихийные морги»
25 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/ Olena_Z

Украинская армия оставлят в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) «целые стихийные морги», проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«На брошенных опорниках (опорных пунктах) и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — обратил внимание собеседник агентства.

Представитель силовых структур передал, что Вооружённые силы Украины стаскивали в разбитые помещения тела бойцов украинской армии. Часть подобных «моргов» они подрывали при бегстве из Часова Яра.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук раскрыл, что военнослужащих Вооружённых сил Украины, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Он обратил внимание, что остались ещё части в составе украинской армии, которые продолжают активно вести боевые действия. Солдаты продолжают упорно держать оборону в Курской области.

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#днр
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Песков прокомментировал идею отправки военных из Европы на Украину
Песков: в Европе отсутствует единство мнений по отправке военных на Украину
25 ноября 2024, 12:38

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Идеи отправки западных военных на Украину неоднократно озвучивались в столицах европейских государств, однако единства мнений по этому вопросу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновились дискуссии о возможности отправки военных на Украину. Причиной этому стало возможное прекращение поддержки США Киева после прихода к власти Дональда Трампа.

Песков отметил, что в Европе неоднократно озвучивались такие идеи. Но вместе с ними приводились и контраргументы от политиков, выступающих против. В настоящее время единства на этот счёт добиться не удалось, однако «горячие головы появляются».

При этом представитель Кремля добавил, что достоверно неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности и о чём конкретно ведётся речь.

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#всу
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Раскрыта судьба бросающих позиции бойцов ВСУ
Полковник Матвейчук: на бросающих позиции бойцов ВСУ открывается охота
25 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцов ВСУ, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвейчук в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что остались ещё части в составе ВСУ, которые продолжают активно вести боевые действия. В частности, продолжают упорно держать оборону солдаты в Курской области.

Однако совершенно другая ситуация обстоит с теми военными, которые были отловлены военкоматами. У них нет мотивации, а когда они понимают, что их бросили, сразу же оставляют позиции и бегут. Так, например, произошло в Великой Новоселке в ДНР.

По словам Матвейчука, многих, кто оставляет позиции, потом отлавливают и вновь отправляют в зону боевых действий. А на тех, кто ушёл и скрылся, открывается настоящая охота. В частности, многие из них пытаются бежать в Европу, реже – в Россию.

Также военэксперт напомнил, что на Украине приняли закон о том, что при первом оставлении позиции не наступает уголовная ответственность, а проводится внушение с последующей отправкой обратно на фронт

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#военные
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#днр
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Начались бом в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре
25 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Боевые действия идут в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что крупнейшим укрепрайоном украинских войск в городе является территория огнеупорного завода. В настоящее время российские штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи.

Представители силовых структур сообщили агентству, что ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях столкнулись со значительным усложнением логистики из-за ударов по трассам и иным дорогам.

Ранее сообщалось, что украинские военные при бегстве из Селидова в ДНР заминировали все колодцы и скважины, чтобы лишить местных жителей доступа к воде.

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#всу
#вс рф
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#сво
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Стало известно, как жители освобожденной Кураховки относятся к российским военным
Пушилин: жители Кураховки очень ждали прихода ВС РФ
25 ноября 2024, 12:02

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Жители освобожденной Кураховки в ДНР рассказали, что очень ждали прихода России. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ему удалось пообщаться с жителями Кураховки.

«Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы», — отметил Пушилин.

По его словам, люди уже скоро смогут оформить пособия. На сегодняшний день им помогают российские военные. Люди обеспечиваются всем необходимым.

Об освобождении Кураховки Минобороны РФ заявляло 2 ноября.

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ВСУ попытались повторить в Селидове провокацию в Буче, заявил Мирошник
25 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские войска устроили «кровавую баню» в населённом пункте Селидово в ДНР в попытке повторить провокацию в Буче. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевских властей Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
По его словам, когда западные страны заговорили о проведении мирных переговоров, киевские власти начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово в ДНР.

Мирошник добавил, что эвакуированные из населённого пункта местные жители сообщают о десятках убитых мирных гражданах на улицах города. Они приводят подробности, уточняя адреса и имена убитых, а также описывают украинских военных, совершавших преступления.

«Кровавую баню», по словам Мирошника, ВСУ устроили за несколько дней до освобождения города российскими военными.

Следственные органы, основываясь на показаниях свидетелей, будут разбираться в произошедшем.

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#всу
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