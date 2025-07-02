«Эффект кипящего котла»: Порошенко* обвинил Зеленского в опасных попытках удержать власть
Порошенко* обвинил Зеленского в ползучем авторитаризме и призвал не удерживать власть
Бывший президент Украины Пётр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и призвал его отказаться от удержания власти. В противном случае терпение украинцев может лопнуть. Свои заявления экс-президент сделал в интервью британской газете The Times.
Порошенко* охарактеризовал действия киевского режима как «ползучий авторитаризм», предупредив, что сегодня под ударом он сам, завтра — другие высокопоставленные личности, а послезавтра – кто угодно.
«Зеленскому стоит прислушаться к этому, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — заявил бывший президент Украины.Он также обвинил Зеленского в ряде критических ошибок, нанесших серьёзный урон как ему лично, так и Украине в целом. В качестве примера Порошенко* привёл «катастрофическую» встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в феврале.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму