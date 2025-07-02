«Эффект кипящего котла»: Порошенко* обвинил Зеленского в опасных попытках удержать власть

02 июля 2025, 06:00

Порошенко* обвинил Зеленского в ползучем авторитаризме и призвал не удерживать власть

Петр Порошенко* (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и призвал его отказаться от удержания власти. В противном случае терпение украинцев может лопнуть. Свои заявления экс-президент сделал в интервью британской газете The Times.





Порошенко* охарактеризовал действия киевского режима как «ползучий авторитаризм», предупредив, что сегодня под ударом он сам, завтра — другие высокопоставленные личности, а послезавтра – кто угодно.





«Зеленскому стоит прислушаться к этому, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — заявил бывший президент Украины.