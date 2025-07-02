Средства ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в российском регионе
Слюсарь: Средства ПВО отразили ночью атаку дронов ВСУ в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ночную атаку ВСУ, уничтожив вражеские беспилотники над Новошахтинском и Аксайским районом Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, приведенным Слюсарем, атака была полностью нейтрализована, а угроза для населения и инфраструктуры устранена.
«Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Информация уточняется», — добавил он.Ранее сообщалось, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Льгов Курской области загорелся трехквартирный одноэтажный жилой дом. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что лично держит ситуацию под контролем.