Средства ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в российском регионе

02 июля 2025, 06:00

Слюсарь: Средства ПВО отразили ночью атаку дронов ВСУ в Ростовской области

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ночную атаку ВСУ, уничтожив вражеские беспилотники над Новошахтинском и Аксайским районом Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





По предварительным данным, приведенным Слюсарем, атака была полностью нейтрализована, а угроза для населения и инфраструктуры устранена.





«Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Информация уточняется», — добавил он.