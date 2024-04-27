ВС РФ окружили группировку ВСУ под Авдеевкой

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
В ДНР сообщили об окружении группировки украинских боевиков под Авдеевкой, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, украинских боевиков схватили на окраинах села Бердычи.
Он подчеркнул, что сложившаяся вокруг населенного пункта обстановка не даёт ВСУ чувствовать себя спокойно и свободно, армия испытывает проблемы с логистикой и подвозом боекомплектов и провизии.
Ранее стало известно, что российские войска вывезли под Авдеевкой штурмовую машину М1150 украинских боевиков на базе американского танка Abrams. Обезвредить технику ВСУ удалось попаданием по оптическим приборам.
Читайте также:
Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому
Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ
Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
Он подчеркнул, что сложившаяся вокруг населенного пункта обстановка не даёт ВСУ чувствовать себя спокойно и свободно, армия испытывает проблемы с логистикой и подвозом боекомплектов и провизии.
Ранее стало известно, что российские войска вывезли под Авдеевкой штурмовую машину М1150 украинских боевиков на базе американского танка Abrams. Обезвредить технику ВСУ удалось попаданием по оптическим приборам.
Читайте также:
Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому
Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ
Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
Алёна Самарева