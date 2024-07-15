Ефрейтор ВС РФ Колесников спас тяжелораненого сослуживца в зоне СВО

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Российский военный Игнат Колесников в зоне СВО прикрыл тяжелораненого товарища и вытащил его с поля боя. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
В ходе выполнения боевой задачи по вытеснению боевиков ВСУ с занимаемых ими позиций ефрейтор заметил, что один из его сослуживцев получил серьёзное ранение. Колесников не бросил товарища и начал прикрывать его.
Военному прямо на поле боя оказали необходимую медицинскую помощь, после чего ефрейтор вынес его на себе, чем спас ему жизнь.
Ранее военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале рассказал о подвиге российского бойца, который в одиночку ликвидировал позицию ВСУ около населённого пункта Нью-Йорк в ДНР.
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Военному прямо на поле боя оказали необходимую медицинскую помощь, после чего ефрейтор вынес его на себе, чем спас ему жизнь.
Ранее военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале рассказал о подвиге российского бойца, который в одиночку ликвидировал позицию ВСУ около населённого пункта Нью-Йорк в ДНР.
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Анастасия Чинкова