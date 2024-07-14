Летчик Ту-22М3: киевские спецслужбы предложили командиру убить экипаж при угоне

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Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 убил остальных трех членов экипажа при угоне бомбардировщика, катапультировав их. Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил сам летчик, которого Киев рассчитывал завербовать.
«Мне предложили катапультировать принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал командир Ту-22М3.По словам летчика, оперативная переписка с киевскими спецслужбами длилась с октября 2023 года, его постоянно торопили с угоном бомбардировщика, но при этом не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.
Согласно опубликованной ФСБ фотографии переписки между российским пилотом и представителем украинских спецслужб, за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 пилоту обещали вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.
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