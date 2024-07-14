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Летчик Ту-22М3: киевские спецслужбы предложили командиру убить экипаж при угоне

14 июля 2024, 23:17
Фото: istockphoto/Mara Fribus

Фото: istockphoto/Mara Fribus

Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 убил остальных трех членов экипажа при угоне бомбардировщика, катапультировав их. Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил сам летчик, которого Киев рассчитывал завербовать.
«Мне предложили катапультировать принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал командир Ту-22М3.
По словам летчика, оперативная переписка с киевскими спецслужбами длилась с октября 2023 года, его постоянно торопили с угоном бомбардировщика, но при этом не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.



Согласно опубликованной ФСБ фотографии переписки между российским пилотом и представителем украинских спецслужб, за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 пилоту обещали вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.

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В Курской области стрелковым оружием и средствами РЭБ за день сбили 15 дронов ВСУ
14 июля 2024, 22:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области за этот день, 14 июля, ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. По его данным, все БПЛА сбили в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ.
Смирнов отметил, что сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе фиксировали в 14 населенных пунктах региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.

«Как сообщалось ранее, в городе Судже в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. Возгорание потушили работники местной пожарной части», – добавил врио главы региона.
Ранее тг-канал Mash сообщал, что в городе Судже не осталось ни одной действующей АЗС, а расстояние до ближайшей заправки составляет 20 км.

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#вс рф
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#беспилотник
#дрон
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Минобороны: ВС РФ ударили по опорнику ВСУ бомбой ФАБ-3000 — видео
14 июля 2024, 20:57

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ ударили по опорнику ВСУ фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 в зоне ответственности группы войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
«После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена», — доложили в ведомстве.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении немецкого комплекса IRIS-T расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» под Днепропетровском.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве заявляли о готовности к мирным переговорам, но киевский режим, похоже, ведет двойную игру, говоря о мире и одновременно с этим выпрашивая оружие у западных стран.

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Депутат Рады Синютка: около 6-7 млн украинцев не обновили данные в военкомате
14 июля 2024, 20:38

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Около 6-7 миллионов украинцев, которые относятся к категории военнообязанных, не обновили свои учетные данные в военкомате. Об этом сообщил депутат Рады Олег Синютка телеканалу «Киев 24».
Отмечается, что за неактуальные данные в военкоматах с 17 июля начнут выписывать штрафы. Их размер будет составлять от 15 до 25,5 тысяч гривен, что в переводе около 366 – 622 долларов.

«Количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать где-то 6-7 миллионов», – заявил Синютка.
Ранее сообщалось, что на западе Украины задержали депутата, который за 14 тысяч долларов помог уклонисту сбежать за границу. Во время обыска у него изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье.

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«Страна»: украинский депутат за $14 тысяч помог уклонисту бежать за границу
14 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинского депутата Береговского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Виктора Саенкова задержали по подозрению в помощи уклонисту сбежать за границу за 14 тысяч долларов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
«Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье», – процитировали слова источника в издании.
Как указано в публикации, речь идет о депутате с западной Украины, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые на надувных кругах намеревались по реке Тиса сбежать за границу. Отмечалось, что уклонисты заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы и надувные круги.

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Минобороны Литвы: в коалицию по разминированию Украины войдут 22 страны
14 июля 2024, 19:03

Фото: iStock/Aryut

В создаваемую по инициативе Литвы международную коалицию по разминированию Украины войдут 22 страны. Об этом сообщило Минобороны прибалтийской республики, подписав соответствующий меморандум с Исландией. Вильнюс и Рейкьявик встанут в руководстве контактной группы этого проекта.
«Меморандум о взаимопонимании оговаривает создание фонда членов коалиции и возможность приобретения необходимой материальной части», – заявило Минобороны Литвы.
По данным ведомства, этим летом в коалицию вступят новые участники, а всего их будет 22.

Коалицию по разминированию Украины решили создать после дистанционного заседания в июле 2023 года в формате «Рамштайн». Обезвреживать мины в прифронтовых зонах или зонах боевых действий участники не собираются. Коалиция намерена обучать саперов из числа украинских военных и отправлять в Киев специализированную технику.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой электроэнергетической системы с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ). О решении этих трех стран Прибалтики не продлевать контракт об электроснабжении, а также о намерении полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года, говорилось в совместном заявлении на сайте Минэнерго Литвы.

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#латвия
#минобороны
#киев
#мина
#украина
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Раскрыты подробности встречи Байдена и Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне
Politico: Зеленский очень разочаровался во встрече с Байденом на саммите НАТО
14 июля 2024, 18:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне разочаровался, встретившись со своим американским визави Джо Байденом на саммите альянса в Вашингтоне, сообщает издание Politico.
«Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров», — сказано в публикации.

Как отметили обозреватели, под конец мероприятия Зеленский с Байденом обсуждали снятие ограничений на удары по всей территории РФ, однако украинский политик не добился благосклонности со стороны хозяина Белого дома, запрет не сняли.

Ранее сообщалось, что Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ. Подробности в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
#владимир зеленский
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На Украине хотят прекращения огня с учетом требований России — фото
Украинцы поддержали позицию Сырского о скорейшем прекращении огня и переговорах
14 июля 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Позицию Главкома ВСУ Александра Сырского о прекращении огня и переговорах с учетом требований России поддержали большинство украинцев, потому что боевики не смогут одержать победу. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя данные опроса одного из так называемых «патриотических» каналов, «где с утра до ночи поливают Россию».
Ранее Сырский заявлял о множестве проблем в украинской армии. По его словам, не хватает мотивированных бойцов и современной техники, в частности, средств радиоэлектронной борьбы. Военный отмечал, что такие вопросы являются сложными для командования любого уровня.
А руководство Украины тем временем ведет двойную игру, говоря о мирных переговорах и выпрашивая помощь у Запада.

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#украина
#всу
#россия
#война
#сво
#спецоперация
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Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам
RS: Киев допускает возможность начала мирных переговоров с Москвой
14 июля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Возможность начать мирные переговоры с Москвой допустили в Киеве. Это следует из материала корреспондента издания Responsible Statecraft Блейза Малли. Судя по всему, киевский режим продолжает двойную игру.
«В то время как президент Украины (срок истек 20 мая — Прим. ред.) Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — пишет журналист.

Обозреватель сделал акцент, что Украина не исключает диалога с РФ, возможно, потому что саммит в Швейцарии провалился.

По мнению Малли, киевский режим действует оперативно, поскольку многие страны, и в первую очередь Китай, отказались от участия в саммите из-за отсутствия на нем представителей РФ.

Владимир Зеленский действует противоречиво. С одной стороны он хочет, по его словам, договориться о мире за несколько месяцев, а с другой, продолжает выпрашивать помощь у Запада.

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#россия
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#владимир зеленский
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МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области
14 июля 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве добавили, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#минобороны рф
#спецоперация
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