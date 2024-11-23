Египетский генерал аль-Халаби назвал удар «Орешником» четким посланием Путина

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Применение Москвой гиперзвуковых ракетных систем средней дальности «Орешник» на Украине является четким посланием российского лидера Владимира Путина странам коллективного Запада, которое свидетельствует о наличии на вооружении у РФ передового ракетного комплекса. Об этом сообщил РИА Новости отставной генерал-майор ВВС египетского генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.
По словам генерала, поставки Киеву дальнобойных ракет сильнее повредят Украине и Европе. Аль-Халаби также отметил эффективность российских средств ПВО против западных ракет.
У Украины и Европейского союза нет систем и особых средств противовоздушной обороны для отражения гиперзвуковых ракет, которыми располагает Москва.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Читайте также:
Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины
Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева
«Орешник» изменит ход конфликта на Украине, заявил Медведев
У Украины и Европейского союза нет систем и особых средств противовоздушной обороны для отражения гиперзвуковых ракет, которыми располагает Москва.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Читайте также:
Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины
Жмайло: РФ может нанести удар «Орешником» по центру Киева
«Орешник» изменит ход конфликта на Украине, заявил Медведев
Екатерина Коршунова