Фото: iStock/ 3dmitry
Журналист Джексон Хинкл поделился мнением в социальных сетях о том, что разрешение президента США Джо Байдена наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS определило судьбу главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Его мир скоро разрушится, как рано или поздно это происходит со всеми марионетками США», — подчеркнул Джексон Хинкл.
Он обратил внимание, что судьба Владимира Зеленского предрешена.
Газета The New York Times передавала, что Украина намерена использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих бойцов в Курской области. Дальнобойное оружие хотят использовать «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден впервые официально разрешил применение Вооружёнными силами Украины дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. Решение приняли, так как стало известно о том, что ВС РФ задействовали на поле боя в Курской области войска КНДР.
Читайте также:
МИД РФ предупредило Запад, что если ВСУ ударит вглубь России, ответ будет разрушительным
«Последняя попытка»: Европа попробует уговорить США на дальние удары ВСУ
Стало известно, о чем Байден хочет просить Трампа
Ольга Енгалычева