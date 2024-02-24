«Его не будет»: в США высказались о новом контрнаступлении ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ говорит о том, что он неадекватно оценивает состояние и возможности армии. Об этом на своём YouTube-канале сообщил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
По словам Дэвиса, к своему первому контрнаступлению Украина готовилась девять месяцев. За это время она получила достаточное количество западного вооружения, а украинские военные прошли обучение. Сейчас же ВСУ находятся в таком плачевном состоянии, что ни о каких крупных военных кампаниях не может идти и речи.
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Анастасия Чинкова