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Вооруженные силы Украины активно готовятся к новому контрнаступлению в Черном море и зоне спецоперации, сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в беседе Fox News.
По его словам, украинская армия сможет это сделать. Зеленский также считает, что это наступление удивит Россию.
Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что штаб, планировавший украинское контрнаступление, выполняет работу за пределами Украины, в основном в Прибалтике.
Украинские силы в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч бойцов, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
При этом, ранее издание Welt сообщало, что украинские солдаты оставляют некоторые территории из-за сильной нехватки военных ресурсов. Они это делают, чтобы экономить боеприпасы.
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Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что штаб, планировавший украинское контрнаступление, выполняет работу за пределами Украины, в основном в Прибалтике.
При этом, ранее издание Welt сообщало, что украинские солдаты оставляют некоторые территории из-за сильной нехватки военных ресурсов. Они это делают, чтобы экономить боеприпасы.
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Дана Игумнова