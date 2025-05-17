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«Его немедленно пустят в расход»: депутат Журавлев раскрыл главный страх Зеленского

Депутат Журавлев: Зеленского ликвидируют в случае окончания СВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский боится за свою безопасность на фоне завершения военного конфликта. Об этом в разговоре с «NEWS.ru» заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев
Депутат отметил, что Зеленский находится в «счастливом неведении» относительно происходящего вдоль всей линии фронта, как это было в последние годы войны с Адольфом Гитлером. Однако, в отличие от немецкого фюрера, слишком сильно переживает за собственную жизнь.

По его словам, украинского лидера в качестве охраны сопровождает британский спецназ. По мере приближения перемирия эта же охрана может стать угрозой для Зеленского.
— Его ведь немедленно пустят в расход, как только наметятся зримые очертания окончания войны. Вот и упирается изо всех сил перемирию, опасаясь прежде всего за свою жалкую жизнь, а вовсе не за судьбу собственной страны, и без того отданной Западу на разграбление, — пояснил журналистам политик.

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Оперштаб: в Курской области объявлена ракетная опасность
17 мая 2025, 06:40

Фото: iStock/bpawesome

Власти Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении telegram-канала.

Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. Если граждане находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВСУ увеличили удары на фоне переговоров делегаций из России и Украины по урегулированию конфликта. В особенности данный факт зафиксирован в ЛНР.

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#всу
#курская область
#ракетная оперативный штаб
#оперштаб
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Марочко: ВСУ усилили удары по ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле
17 мая 2025, 05:57

Фото: iStock/Olena_Z

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия усилила удары по Луганской Народной Республики на фоне переговоров в Стамбуле. Об аналитик рассказал агентству ТАСС.
«Касаемо усиления обстрелов республик Донбасса, в частности Луганской Народной Республики, то, естественно, корреляция между теми мирными процессами, которые должны по идее происходить в Стамбуле, и с ситуацией на фронте - есть. Корреляция положительная, поскольку до всех этих мирных инициатив обстрелы были, но интенсивность и дерзость их была немного меньше», — рассказал Марочко.

Эксперт отметил, что основной задачей киевского режима является срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Для этого власти используют и подобные методы воздействия на мирный процесс.

Марочко уточнил, что ВСУ на этой неделе наносили удары не только по приграничным районам, но и по столице ЛНР — Луганску. В пример эксперт привел атаку на асфальтобетонный завод.

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#эксперт
#завод
#днр
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#переговоры
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Пушилин: освобождение Славянска обеспечит ДНР водой
17 мая 2025, 05:41

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, только освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» позволит обеспечить республику водой. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала "Северский Донец — Донбасс"», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что после освобождения потребуется восстановление шести водоподъемных насосных станций, которые ранее разрушила украинская армия. В общем ситуация остается сложной, но благодаря строительству водовода «Дон—Донбасс» удалось избежать гуманитарной катастрофы.

Пушилин говорит, что на данный момент региону все равно не хватает мощностей. Сейчас «Дон—Донбасс» покрывает меньше 50% потребностей республики.

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#днр
#пушилин
#вода
#всу
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На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК ограниченно годных к службе
17 мая 2025, 00:48

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК (аналог военкоматов) ограниченно годных к службе граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало, что между Россией и Украиной произойдет обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустама Умерова, дата обмена уже назначена, но озвучивать ее он отказался.

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#всу
#военком
#полиция
#армия
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Слуцкий: следующие переговоры по конфликту на Украине посвятят прекращению огня
16 мая 2025, 23:35

Фото: iStock/IherPhoto

В ходе следующих переговоров между Россией и Украиной стороны могут обсудить введение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «Соловьев LIVE».
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — предположил Слуцкий.

Помимо этого политик отметил, что предложения о введении режима прекращения огня стороны подготовят в ближайшее время. Скорее всего это произойдет в течение нескольких дней. При этом второй раунд диалога между Россией и Украиной может стать потенциально «стержневым» для дальнейших переговоров.

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