Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский боится за свою безопасность на фоне завершения военного конфликта. Об этом в разговоре с «NEWS.ru» заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев
Депутат отметил, что Зеленский находится в «счастливом неведении» относительно происходящего вдоль всей линии фронта, как это было в последние годы войны с Адольфом Гитлером. Однако, в отличие от немецкого фюрера, слишком сильно переживает за собственную жизнь.
По его словам, украинского лидера в качестве охраны сопровождает британский спецназ. По мере приближения перемирия эта же охрана может стать угрозой для Зеленского.
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По его словам, украинского лидера в качестве охраны сопровождает британский спецназ. По мере приближения перемирия эта же охрана может стать угрозой для Зеленского.
— Его ведь немедленно пустят в расход, как только наметятся зримые очертания окончания войны. Вот и упирается изо всех сил перемирию, опасаясь прежде всего за свою жалкую жизнь, а вовсе не за судьбу собственной страны, и без того отданной Западу на разграбление, — пояснил журналистам политик.
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Лидия Пономарева