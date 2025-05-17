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Марочко: ВСУ усилили удары по ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия усилила удары по Луганской Народной Республики на фоне переговоров в Стамбуле. Об аналитик рассказал агентству ТАСС.
«Касаемо усиления обстрелов республик Донбасса, в частности Луганской Народной Республики, то, естественно, корреляция между теми мирными процессами, которые должны по идее происходить в Стамбуле, и с ситуацией на фронте - есть. Корреляция положительная, поскольку до всех этих мирных инициатив обстрелы были, но интенсивность и дерзость их была немного меньше», — рассказал Марочко.

Эксперт отметил, что основной задачей киевского режима является срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Для этого власти используют и подобные методы воздействия на мирный процесс.

Марочко уточнил, что ВСУ на этой неделе наносили удары не только по приграничным районам, но и по столице ЛНР — Луганску. В пример эксперт привел атаку на асфальтобетонный завод.

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Оперштаб: в Курской области объявлена ракетная опасность
17 мая 2025, 06:40

Фото: iStock/bpawesome

Власти Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении telegram-канала.

Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон. Если граждане находятся на улице, им необходимо зайти в ближайшее здание или укрытие.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВСУ увеличили удары на фоне переговоров делегаций из России и Украины по урегулированию конфликта. В особенности данный факт зафиксирован в ЛНР.

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#всу
#курская область
#ракетная оперативный штаб
#оперштаб
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Пушилин: освобождение Славянска обеспечит ДНР водой
17 мая 2025, 05:41

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, только освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» позволит обеспечить республику водой. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала "Северский Донец — Донбасс"», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что после освобождения потребуется восстановление шести водоподъемных насосных станций, которые ранее разрушила украинская армия. В общем ситуация остается сложной, но благодаря строительству водовода «Дон—Донбасс» удалось избежать гуманитарной катастрофы.

Пушилин говорит, что на данный момент региону все равно не хватает мощностей. Сейчас «Дон—Донбасс» покрывает меньше 50% потребностей республики.

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#донбасс
#днр
#пушилин
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#всу
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На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК ограниченно годных к службе
17 мая 2025, 00:48

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК (аналог военкоматов) ограниченно годных к службе граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало, что между Россией и Украиной произойдет обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустама Умерова, дата обмена уже назначена, но озвучивать ее он отказался.

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#всу
#военком
#полиция
#армия
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Слуцкий: следующие переговоры по конфликту на Украине посвятят прекращению огня
16 мая 2025, 23:35

Фото: iStock/IherPhoto

В ходе следующих переговоров между Россией и Украиной стороны могут обсудить введение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «Соловьев LIVE».
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — предположил Слуцкий.

Помимо этого политик отметил, что предложения о введении режима прекращения огня стороны подготовят в ближайшее время. Скорее всего это произойдет в течение нескольких дней. При этом второй раунд диалога между Россией и Украиной может стать потенциально «стержневым» для дальнейших переговоров.

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#украина
#леонид слуцкий
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Политолог Кот: «Пока идут переговоры, армия не останавливается»
16 мая 2025, 19:08

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Наступление российских военных в зоне проведения спецоперации продолжается, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом.
На это обратил внимание в эфире «Радио 1» политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
«Делегации только начали разговор, и каждая сторона будет предлагать свой путь решения проблемы. А проблема тяжёлая. Однако у России позиция крайне сильная по сравнению с Украиной и тех, кто пытается прятаться за её спиной, прежде всего, Германии и Франции. Да и американцы тоже продолжают использовать украинский фактор против нас. Но обратите внимание, что ничего не останавливается – наступление российских военных продолжается. Сегодня был занят новый населённый пункт – в ДНР. Пока идут переговоры, русская армия не останавливается», – сказал Кот.
По его словам, это связано с тем, что у российской армии есть и технические, и человеческие, и стратегические возможности.
«А вот с другой стороны дело плохо. Мы сейчас вскрываем их выстроенную и с точки зрения логистики, и с точки зрения оборонных ресурсов систему, прежде всего, в ДНР. Двигаемся в сторону наших освобождаемых территорий по границам Донецкой Народной Республики. Думаю, та же история будет происходить и в Запорожской, и в Херсонской, и в Луганской землях», – предположил собеседник «Радио 1».
По мнению Юрия Кота, наступление российских войск должно продолжаться, несмотря на переговоры.
«Мы не говорим сейчас: давайте остановим войну, а потом будем разговаривать. Нет, мы говорим: давайте разговаривать, а потом посмотрим. Война будет пока продолжаться, потому что у нас есть для этого возможность. Ведь что фактически хочет от нас Запад? Они хотят, чтобы мы остановились и перестали стрелять, прекрасно понимая нашу силу по сравнению с Украиной», – заключил политолог.
Ранее сообщалось, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной. Подводя их итоги, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в целом удовлетворена. Достигнута договорённость об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000. Каждая сторона представила своё видение условий прекращения огня. Россия приняла к сведению обращение Украины о возможности организации встречи на высшем уровне. Мединский добавил, что Москва готова к новым контактам с Украиной.

Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил, что обсуждались все аспекты прекращения огня. Ведётся подготовка к возможной встрече на уровне президентов. Он подтвердил информацию о договорённости об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

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