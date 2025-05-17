Марочко: ВСУ усилили удары по ЛНР на фоне переговоров в Стамбуле

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия усилила удары по Луганской Народной Республики на фоне переговоров в Стамбуле. Об аналитик рассказал агентству ТАСС.
«Касаемо усиления обстрелов республик Донбасса, в частности Луганской Народной Республики, то, естественно, корреляция между теми мирными процессами, которые должны по идее происходить в Стамбуле, и с ситуацией на фронте - есть. Корреляция положительная, поскольку до всех этих мирных инициатив обстрелы были, но интенсивность и дерзость их была немного меньше», — рассказал Марочко.
Эксперт отметил, что основной задачей киевского режима является срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Для этого власти используют и подобные методы воздействия на мирный процесс.
Марочко уточнил, что ВСУ на этой неделе наносили удары не только по приграничным районам, но и по столице ЛНР — Луганску. В пример эксперт привел атаку на асфальтобетонный завод.
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