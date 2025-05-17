На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК ограниченно годных к службе

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На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК (аналог военкоматов) ограниченно годных к службе граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» писало, что между Россией и Украиной произойдет обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустама Умерова, дата обмена уже назначена, но озвучивать ее он отказался.
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