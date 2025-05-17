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На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК ограниченно годных к службе

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине полиция начнет ловить и отправлять в ТЦК (аналог военкоматов) ограниченно годных к службе граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало, что между Россией и Украиной произойдет обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. По словам министра обороны Украины Рустама Умерова, дата обмена уже назначена, но озвучивать ее он отказался.

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#военком
#полиция
#армия
Слуцкий: следующие переговоры по конфликту на Украине посвятят прекращению огня
16 мая 2025, 23:35

Фото: iStock/IherPhoto

В ходе следующих переговоров между Россией и Украиной стороны могут обсудить введение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью для «Соловьев LIVE».
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящён именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон», — предположил Слуцкий.

Помимо этого политик отметил, что предложения о введении режима прекращения огня стороны подготовят в ближайшее время. Скорее всего это произойдет в течение нескольких дней. При этом второй раунд диалога между Россией и Украиной может стать потенциально «стержневым» для дальнейших переговоров.

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#переговоры
#украина
#леонид слуцкий
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Политолог Кот: «Пока идут переговоры, армия не останавливается»
16 мая 2025, 19:08

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Наступление российских военных в зоне проведения спецоперации продолжается, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом.
На это обратил внимание в эфире «Радио 1» политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
«Делегации только начали разговор, и каждая сторона будет предлагать свой путь решения проблемы. А проблема тяжёлая. Однако у России позиция крайне сильная по сравнению с Украиной и тех, кто пытается прятаться за её спиной, прежде всего, Германии и Франции. Да и американцы тоже продолжают использовать украинский фактор против нас. Но обратите внимание, что ничего не останавливается – наступление российских военных продолжается. Сегодня был занят новый населённый пункт – в ДНР. Пока идут переговоры, русская армия не останавливается», – сказал Кот.
По его словам, это связано с тем, что у российской армии есть и технические, и человеческие, и стратегические возможности.
«А вот с другой стороны дело плохо. Мы сейчас вскрываем их выстроенную и с точки зрения логистики, и с точки зрения оборонных ресурсов систему, прежде всего, в ДНР. Двигаемся в сторону наших освобождаемых территорий по границам Донецкой Народной Республики. Думаю, та же история будет происходить и в Запорожской, и в Херсонской, и в Луганской землях», – предположил собеседник «Радио 1».
По мнению Юрия Кота, наступление российских войск должно продолжаться, несмотря на переговоры.
«Мы не говорим сейчас: давайте остановим войну, а потом будем разговаривать. Нет, мы говорим: давайте разговаривать, а потом посмотрим. Война будет пока продолжаться, потому что у нас есть для этого возможность. Ведь что фактически хочет от нас Запад? Они хотят, чтобы мы остановились и перестали стрелять, прекрасно понимая нашу силу по сравнению с Украиной», – заключил политолог.
Ранее сообщалось, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной. Подводя их итоги, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия в целом удовлетворена. Достигнута договорённость об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000. Каждая сторона представила своё видение условий прекращения огня. Россия приняла к сведению обращение Украины о возможности организации встречи на высшем уровне. Мединский добавил, что Москва готова к новым контактам с Украиной.

Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил, что обсуждались все аспекты прекращения огня. Ведётся подготовка к возможной встрече на уровне президентов. Он подтвердил информацию о договорённости об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

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В Серпухове могут создать Аллею Героев с памятником павшим
16 мая 2025, 18:32

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с волонтёрами штаба общественного движения им. Максима Шишкова в городе Протвино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Недавно в штабе произошло ЧП: волонтёра оскорбил и ударил пьяный мужчина. Сейчас он под следствием.
«Пообщался с Константином, братом пострадавшего Сергея Борисовича. Состояние волонтёра постоянно контролирует врач. Обсудили с руководителем Оксаной Станиславовной создание Аллеи Героев с памятником павшим защитникам. Важная инициатива, обязательно сделаем», – пообещал Шимко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Как рассказали в администрации, с 2022 года под руководством матери погибшего участника СВО Максима ШишковаОксаны Тархановской-Шишковой – более полусотни неравнодушных активистов плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для бойцов.

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Мединский оценил результаты переговоров с Украиной в Стамбуле
Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров с Украиной
16 мая 2025, 17:01

Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил об удовлетворённости результатом переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.
В беседе с журналистами политик подчеркнул, что российская сторона готова к продолжению контактов.

Мединский также подтвердил ранее распространяемую украинскими СМИ информацию о готовности России и Украины произвести крупнейший за время СВО обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Глава делегации России добавил, что нынешние переговоры с Украиной завершились, однако они будут продолжены. В настоящее время стороны выясняют нюансы соглашения о будущем прекращении огня.

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#соглашения
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Россия и Украина могут произвести крупнейший за время СВО обмен пленными в формате 1000 на 1000
Умеров: РФ и Украина договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000
16 мая 2025, 16:32

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В ближайшее время Россия и Украина могут осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000. Об этом сообщил министр обороны и глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров.
Он подчеркнул, что дата уже известна, однако отказался её озвучить.

Умеров добавил, что в ходе встречи с российской делегаций обсуждалось прекращение огня и обмен пленными.

Если обмен военнопленными в таком формате состоится, то он станет крупнейшим за время проведения СВО.

Напомним, что в пятницу состоялись российско-украинские переговоры в Стамбуле, перенесённые с четверга. Сообщалось, что они уже подошли к концу, однако, по данным агентства AFP, они могут продолжиться сегодня.

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