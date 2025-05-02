Алексей Арестович*
Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович* считает, что Владимир Зеленский ввел против него санкции из-за будущих выборов.
«Санкции против меня и Порошенко*, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США», — приводит слова Арестовича* «Газета.Ru»
По словам самого Зеленского, те, кто попал под украинские санкции, «связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства». Глава киевского режима заявлял, что они осуществляли активные информационные операции в ущерб украинской республике.
Арестович* был заметным представителем киевского режима в начале конфликта, но потом покинул Украину, а теперь критикует Зеленского.
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