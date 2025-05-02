Военный ВС РФ принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев

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12 августа 2024 года в Курской области произошел трагический инцидент, в котором военнослужащий 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» проявил исключительное мужество и самоотверженность. В ходе выполнения боевой задачи его группа попала в засаду противника, и он принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Командир расчета с позывным «Кит» рассказал корреспонденту агентства, что полк одним из первых выдвинулся на защиту рубежей. Для поддержки роты были направлены две группы БПЛА: наблюдательная и ударная. Во время выполнения задания расчет попал под огонь противника, когда автомобиль, в котором находились военнослужащие, был атакован.
Сослуживец с позывным «Оптимист» отметил, что во время обстрела «Юпитер», получивший тяжелое ранение, передал ему свою гранату и попросил вытянуть чеку. Несмотря на свое состояние, «Юпитер» настоял на том, чтобы остальные бойцы покинули машину, так как противник приближался. В момент, когда к нему стягивалась пехота противника, он подорвал себя, что привело к уничтожению четырех военнослужащих ВСУ.
После взрыва, образовавшийся дым позволил остальным российским бойцам выбраться к своим подразделениям. Этот акт героизма стал примером высшей степени мужества и преданности долгу.
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Сослуживец с позывным «Оптимист» отметил, что во время обстрела «Юпитер», получивший тяжелое ранение, передал ему свою гранату и попросил вытянуть чеку. Несмотря на свое состояние, «Юпитер» настоял на том, чтобы остальные бойцы покинули машину, так как противник приближался. В момент, когда к нему стягивалась пехота противника, он подорвал себя, что привело к уничтожению четырех военнослужащих ВСУ.
После взрыва, образовавшийся дым позволил остальным российским бойцам выбраться к своим подразделениям. Этот акт героизма стал примером высшей степени мужества и преданности долгу.
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Дарья Осипова