Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военный ВС РФ принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев

Военный ВС РФ принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев

Попавший в засаду раненый боец подорвался с группой ВСУ ради спасения товарищей
Фото: iStock/fortton

Фото: iStock/fortton

12 августа 2024 года в Курской области произошел трагический инцидент, в котором военнослужащий 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» проявил исключительное мужество и самоотверженность. В ходе выполнения боевой задачи его группа попала в засаду противника, и он принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Командир расчета с позывным «Кит» рассказал корреспонденту агентства, что полк одним из первых выдвинулся на защиту рубежей. Для поддержки роты были направлены две группы БПЛА: наблюдательная и ударная. Во время выполнения задания расчет попал под огонь противника, когда автомобиль, в котором находились военнослужащие, был атакован.

Сослуживец с позывным «Оптимист» отметил, что во время обстрела «Юпитер», получивший тяжелое ранение, передал ему свою гранату и попросил вытянуть чеку. Несмотря на свое состояние, «Юпитер» настоял на том, чтобы остальные бойцы покинули машину, так как противник приближался. В момент, когда к нему стягивалась пехота противника, он подорвал себя, что привело к уничтожению четырех военнослужащих ВСУ.

После взрыва, образовавшийся дым позволил остальным российским бойцам выбраться к своим подразделениям. Этот акт героизма стал примером высшей степени мужества и преданности долгу.

Читайте также:

Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
#бпла
#всу
#солдат
#пво
Крым открыт для иностранных туристов
Представитель МИД Березовский: Крым открыт для непредвзятых иностранных туристов
02 мая 2025, 08:57

Фото: iStock/VvoeVale

Крым готов принять иностранных туристов, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел России в Симферополе Артем Березовский, пишет РИА Новости.
В своем заявлении он подчеркнул, что полуостров открыт для тех, кто не подвержен западной пропаганде и хочет увидеть реальную жизнь и развитие региона.

«Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны», – отметил Березовский, добавив, что каждый, кто решит посетить полуостров, сможет убедиться в этом на собственном опыте.

Он также отметил, что для России нет недружественных стран, а существуют лишь недружественные правительства.

Березовский подчеркнул, что информация, представленная в ряде западных СМИ о ситуации в Крыму, не соответствует действительности. Он призвал туристов приехать и увидеть все своими глазами.

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который последовал за политическими событиями на Украине.

Читайте также:

Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ

Мещанский суд отправил под арест второго за неделю фигуранта дел о госизменах

Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания
#жизнь
#сми
#крым
#развитие
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ
02 мая 2025, 08:54

Фото: iStock/IherPhoto

Курская область остается в центре внимания в связи с продолжающейся ситуацией на границе с Украиной. Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас сообщил, что в приграничных районах наблюдается лишь очаговое сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
По его данным, численность оставшихся украинских солдат не превышает 45 человек, которые действуют разрозненно.

Баркас отметил, что эти небольшие группы противника не представляют серьезной угрозы и их действия не воспринимаются всерьез.

«Работаем планово. Выявление противника, нанесение огневого поражения, доразведка и зачистка позиций — это наша стратегия», — подчеркнул он.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ осуществили атаку на Курскую область, пытаясь прорваться через российскую границу и нанося удары по мирным районам региона. В результате этих действий погибли и пострадали гражданские лица.

В ответ на ухудшение ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и начата контртеррористическая операция (КТО) с целью вытеснения боевиков киевского режима с российской территории. Операция продолжается.

Читайте также:

Мещанский суд отправил под арест второго за неделю фигуранта дел о госизменах

Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ
#суд
#бпла
#всу
#солдат
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мещанский суд отправил под арест второго за неделю фигуранта дел о госизменах
02 мая 2025, 08:32

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Мещанский районный суд Москвы поступило новое уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся государственной измены. Об этом пишет РБК.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было подано в отношении фигуранта дела, Силаева В.А.

Дело было зарегистрировано 30 апреля, а рассмотрение ходатайства назначено на 1 мая. В карточке дела не содержится подробной информации о личности обвиняемого и сути обвинений.

Стоит отметить, что на этой неделе тот же суд также арестовал россиянина Филипова Д.Н. по аналогичному делу о государственной измене, что подчеркивает актуальность и серьезность рассматриваемых вопросов в рамках уголовного законодательства страны.

Читайте также:

Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
#суд
#дело
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Нестеренко: виновники трагедии в Доме профсоюзов ушли от наказания
02 мая 2025, 08:13

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко заявил, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшая 2 мая 2014 года, остается нерасследованной, а виновные до сих пор не понесли наказание. Об этом пишет РИА Новости.
Он охарактеризовал это событие как «жестокое преступление», которое не имеет сроков давности.

Нестеренко отметил, что трагедия стала одним из проявлений нацизма на Украине и подчеркнул, что специальная военная операция направлена на искоренение неонацизма. По его словам, цель операции будет достигнута.

В тот день, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана», которые привели к поджогу Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ

США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины

Развожаев: в ночь на 2 мая флот и ПВО РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крым
#преступление
#трагедия
#владимир путин
#бпла
#крым
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ
02 мая 2025, 07:34

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских сил, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над Республикой Крым — 89 аппаратов. Также были сбиты 23 БПЛА над акваторией Черного моря, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Орловской областью, 1 — над акваторией Азовского моря, 1 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Развожаев: в ночь на 2 мая флот и ПВО РФ отразили массированную атаку ВСУ на Крым

Выяснилось, что президент Бразилии шесть раз проигнорировал мольбы Зеленского о встрече

«К границам 2014 года ​РФ не сдвинуть»: Рубио оценил шансы Украины получить больше ​территорий
#сша
#президент
#ночь
#бпла
#крым
#всу
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате