Военный ВС РФ принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев

12 августа 2024 года в Курской области произошел трагический инцидент, в котором военнослужащий 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» проявил исключительное мужество и самоотверженность. В ходе выполнения боевой задачи его группа попала в засаду противника, и он принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.