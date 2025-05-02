Владимир Зеленский
Слова Владимира Зеленского о параде в честь 80-летия Победы в Москве являются дикостью и признанием в терроризме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Совфеда от Севастополя Екатерину Алтабаеву.
«Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. (…) Это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя», — прокомментировала сенатор.
Зеленский заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за 9 мая. Глава киевского режима также упомянул некие «болевые точки» России. По мнению российского дипломата Марии Захаровой, Зеленский подрывает усилия по достижению мира своими высказываниями.
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