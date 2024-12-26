«За мой счет кутила»: лишившийся глаза на СВО россиянин о бросившей его жене

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Жена бойца спецоперации из Подмосковья потратила выплаты военного и бросила его, рассказал участник боевых действий журналистам. Его историю опубликовал портал Regions.ru.
«Я был под обстрелами с сослуживцами, а она за мой счет кутила. По морям ездила, присвоила мои кровные (...) Теперь же я с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег», — пояснил Владимир Д.Известно, что женщина до этого была в отношениях с мигрантом, который обманул ее и бывшим бандитом. Прежние партнеры оставили ей двоих детей, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).
Владимир, с его слов, «согласился взять ответственность за них». Когда мужчину ранили, супруга не купила ему билеты домой, ведь денег, по ее словам, уже не осталось. Более того, она сняла многомиллионную сумму, развелась с ним в одностороннем порядке, а в квартире сменила замки.
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Никита Кротов