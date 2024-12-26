Шесть россиянок отправились на спецоперацию из СИЗО

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Шесть женщин из следственного изолятора в Махачкале подписали контракт с Минобороны РФ и отправились в зону спецоперации. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев
«Вчера из СИЗО-1 Махачкалы в зону СВО отправились шесть женщин, проходящих по различным уголовным делам», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому подсудимым предоставляется возможность заключить контракт с Минобороны. Ранее это могли сделать только подследственные или осужденные.
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