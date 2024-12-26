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Украинские спецслужбы хотели взорвать одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ в служебном автомобиле с помощью бомбы, выглядящей как пауэрбанк.
Как сообщает ФСБ России, чтобы осуществить теракт, в ноябре 2024 года агент украинских спецслужб приехал в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; бомбу планировали взорвать с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран Евросоюза, сообщила ФСБ России.
Российским спецслужбам удалось сорвать серию готовившихся покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, являющихся участниками СВО, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок, пишет РИА Новости.
По данным ФСБ, мужчина, который должен был совершить покушение, является гражданином РФ, с 2020 года постоянно проживал на Украине.
Преступник изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое выглядело как пауэрбанк, и систему видеонаблюдения. Бомбу исполнитель заказа должен был заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник, отметили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что координация подготовки теракта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, она проживала в городе Миргороде в Полтавской области Украины.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию.
По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала углублять свои связи с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.
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Российским спецслужбам удалось сорвать серию готовившихся покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, являющихся участниками СВО, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок, пишет РИА Новости.
По данным ФСБ, мужчина, который должен был совершить покушение, является гражданином РФ, с 2020 года постоянно проживал на Украине.
Преступник изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое выглядело как пауэрбанк, и систему видеонаблюдения. Бомбу исполнитель заказа должен был заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник, отметили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что координация подготовки теракта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, она проживала в городе Миргороде в Полтавской области Украины.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию.
По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала углублять свои связи с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.
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Анастасия Ларина