17 июня 2026, 19:17

Политолог Безпалько: украинцы не верят в наступление мира при Зеленском

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В украинском обществе нарастают настроения, сходные с теми, что предшествовали приходу Владимира Зеленского к власти в 2019 году. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.





По его словам в беседе с NEWS.ru, среди населения Украины фиксируется высокая усталость от боевых действий и скептическое отношение к перспективам достижения победы. Эксперт отмечает, что сейчас всё чаще звучит запрос на мирное урегулирование.





«Создались условия, чтобы такие настроения снова стали популярными. Сейчас эйфория прошла, патриотизм и энтузиазм первых лет конфликта начинают спадать», — прокомментировал Безпалько.