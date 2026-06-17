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«Эйфория прошла»: Почему украинцы не верят Зеленскому и хотят мира

Политолог Безпалько: украинцы не верят в наступление мира при Зеленском
Фото: istockphoto/Silent_GOS

В украинском обществе нарастают настроения, сходные с теми, что предшествовали приходу Владимира Зеленского к власти в 2019 году. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.



По его словам в беседе с NEWS.ru, среди населения Украины фиксируется высокая усталость от боевых действий и скептическое отношение к перспективам достижения победы. Эксперт отмечает, что сейчас всё чаще звучит запрос на мирное урегулирование.

«Создались условия, чтобы такие настроения снова стали популярными. Сейчас эйфория прошла, патриотизм и энтузиазм первых лет конфликта начинают спадать», — прокомментировал Безпалько.
Он добавил, что точное отношение граждан к действующей власти в условиях военного положения остается трудноизмеримым. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Он не выполнил обещание по достижению мира в Донбассе.
Никита Кротов

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