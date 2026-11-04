ЕК назвала главного спонсора Украины и раскрыла предоставленную с начала СВО сумму
Евросоюз стал крупнейшим спонсором Украины. Об этом пишет ТАСС. Данные озвучила Еврокомиссия по итогам встречи с техническими делегациями НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка в Брюсселе.
Согласно заявлению, с начала специальной военной операции России Евросоюз предоставил Киеву 231,5 миллиарда евро. Объединение давало боевикам несколько финансовых траншей.
Указанная сумма представляет собой совокупность всех видов помощи (финансовой, военной, гуманитарной) от институтов ЕС и государств-членов. Если рассматривать по отдельным странам, США остаются крупнейшим единичным донором, но с 2025 года прекратили предоставление новой помощи, в результате чего Европа фактически взяла на себя основное бремя.
ЕС создал «Кредит поддержки Украины» на сумму 90 млрд евро, покрывающий потребности 2026-2027 годов: 60 млрд евро направлены на укрепление оборонного потенциала и оборонной промышленности, 30 млрд евро — на бюджетную поддержку. Из этой суммы 45 млрд евро уже одобрили на 2026 год, и часть средств выплатили.
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