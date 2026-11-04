ЕК назвала главного спонсора Украины и раскрыла предоставленную с начала СВО сумму

04 ноября 2026, 22:18

Евросоюз дал Украине 231,5 миллиарда евро с начала СВО

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз стал крупнейшим спонсором Украины. Об этом пишет ТАСС. Данные озвучила Еврокомиссия по итогам встречи с техническими делегациями НАТО, США, Великобритании, Германии, Франции, Украины и Всемирного банка в Брюсселе.