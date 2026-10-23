Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках — Белый дом
29 октября в Алёшках Херсонской области начнёт действовать договорённость о локальном прекращении огня, достигнутая при участии США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По имеющимся данным, населённый пункт остаётся без водоснабжения, электричества, газа и базовой медицинской помощи, а местные жители — включая пожилых людей — нуждаются в срочной эвакуации и доставке гуманитарных грузов. Именно обеспечение доступа для помощи и организованный вывоз гражданских лиц называются главными целями режима тишины.
По информации ряда источников, непосредственное участие в переговорах принимала первая леди США Мелания Трамп, которая поддерживала прямые контакты с руководством России и Украины для согласования условий локального прекращения огня, а также содействовала координации работ по разминированию. Отмечается, что о гуманитарной ситуации в Алёшках ранее высказывался и Ватикан.
Украинская сторона ранее обвиняла Россию в намеренной блокаде города, препятствующей доставке помощи. РФ в свою очередь, возлагала ответственность на Украину, заявляя об обстрелах, мешающих спасательным операциям. Детали механизма контроля за соблюдением режима тишины и последствий его нарушения пока не раскрываются.
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