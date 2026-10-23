Россия и Украина обменялись пленными по формуле «270 на 270»
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что в настоящий момент возвращенные бойцы находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Накануне стороны обменялись телами погибших военнослужащих по формуле «252 на 25».
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Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.