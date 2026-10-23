Россия и Украина обменялись пленными по формуле «270 на 270»

23 октября 2026, 14:06

Фото: iStock/ Mr-Tigga

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





В военном ведомстве отметили, что в настоящий момент возвращенные бойцы находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.



Накануне стороны обменялись телами погибших военнослужащих по формуле «252 на 25».



