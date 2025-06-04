В некрологах на Украине нашли бойцов львовской бригады ВСУ, атаковавших границу
По данным военкоров, в некрологах, опубликованных на Украине, были найдены имена бойцов бригады из Львовской области, которая пыталась прорваться через границу России в районе Курской области.
В попытках прорыва на территорию РФ принимают участие солдаты 103-й отдельной бригаде сил территориальной обороны Украины «Запад».
Согласно предварительной информации, их как «штрафников», отступивших на сумском направлении, отправили в 225-й и 425-й отдельные штурмовые полка для усиления.
Ранее сообщалось, что в Одесской области нанесли удар по подразделению ВСУ и французских наемников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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