В некрологах на Украине нашли бойцов львовской бригады ВСУ, атаковавших границу

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

По данным военкоров, в некрологах, опубликованных на Украине, были найдены имена бойцов бригады из Львовской области, которая пыталась прорваться через границу России в районе Курской области.



В попытках прорыва на территорию РФ принимают участие солдаты 103-й отдельной бригаде сил территориальной обороны Украины «Запад».

Согласно предварительной информации, их как «штрафников», отступивших на сумском направлении, отправили в 225-й и 425-й отдельные штурмовые полка для усиления.

Ранее сообщалось, что в Одесской области нанесли удар по подразделению ВСУ и французских наемников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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