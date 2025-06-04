Рада одобрила законопроект о службе в ВСУ пенсионеров старше 60 лет
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно новому закону, граждане 60+ смогут на год подписывать контракт с ВСУ. Для возрастных военных будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев. Уточняется, что за этот период у них будет право расторгнуть контракт.
Примечательно, что в украинском оборонном ведомстве эту инициативу не поддержали, пояснив, что пожилых мужчин стоит отправлять только на небоевые должности, но туда будут брать только людей с аналогичным опытом работы.
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