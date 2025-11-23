23 ноября 2025, 20:47

Евросоюз обвинили в стремлении к «войне до последнего» на Украине

Фото: Istock / LaraBelova

Итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило, что европейские лидеры намеренно подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией, надеясь на поражение Москвы, которое на практике недостижимо.