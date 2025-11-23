Достижения.рф

Италия критикует ЕС: Европа подталкивает Украину к затяжной войне с Россией

Евросоюз обвинили в стремлении к «войне до последнего» на Украине
Фото: Istock / LaraBelova

Итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило, что европейские лидеры намеренно подталкивают Украину к затягиванию конфликта с Россией, надеясь на поражение Москвы, которое на практике недостижимо.



По словам главы евродипломатии Каи Каллас, европейские политики стремятся вести «войну до последнего».

Автор статьи подчеркивает, что политика ЕС в отношении Украины вызывает недоверие: западные союзники игнорируют растущие потери Украины, разрушение инфраструктуры и расточительное использование средств из-за коррупции в стране.

Софья Метелева

