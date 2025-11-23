МИД ЕС и Украины обсудят мирный план Трампа 23 ноября
Сикорский анонсировал переговоры ЕС и Украины по российско-американскому плану
23 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза вместе с министром иностранных дел Украины проведут переговоры по мирному плану США для урегулирования конфликта на Украине.
Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.
«Сегодня состоится телефонная конференция министров иностранных дел ЕС и министра иностранных дел Украины по российско-американским мирным предложениям», — отметил он.Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается открыто озвучивать свою позицию по мирному плану США.
По его мнению, европейские лидеры продолжают полностью поддерживать Украину и могут советовать Зеленскому «тихо сопротивляться» предложениям США, пока ЕС не представит собственный альтернативный план.