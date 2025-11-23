МИД ЕС и Украины обсудят мирный план Трампа 23 ноября

23 ноября 2025, 21:03

Сикорский анонсировал переговоры ЕС и Украины по российско-американскому плану

Фото: Istock / dzika_mrowka

23 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза вместе с министром иностранных дел Украины проведут переговоры по мирному плану США для урегулирования конфликта на Украине.





Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.





«Сегодня состоится телефонная конференция министров иностранных дел ЕС и министра иностранных дел Украины по российско-американским мирным предложениям», — отметил он.