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Расчёт операторов FPV-дронов из Крыма уничтожил 70 единиц украинской техники на Курском направлении менее чем за две недели. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз» во время общения с участниками всероссийского образовательного форума «Юг молодой».
Он отметил, что одному экипажу удалось сжечь 70 единиц техники ВСУ, в числе которой пять танков, бронемашины «Казак» и боевая машина пехоты (БМП) Bradley.
Авидзба убеждён, что украинские войска потеряли под Курском все средства, которые говорились для сдерживания продвижения ВС РФ в Донбассе.
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Анастасия Чинкова