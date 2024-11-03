Спасший Поддубного мужчина вывез прятавшихся от дронов ВСУ жителей Курской области

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Жители Курской области бежали от ВСУ через речку, а потом вынуждены были лежать в муравейниках, чтобы спастись от украинских беспилотников. В итоге их вывез мужчина, который в августе помог раненому военкору Евгению Поддубному.
Историю спасения курян рассказала эвакуированная жительница в ходе допроса у военных следователей в качестве свидетеля. Об этом пишет РИА Новости.
По словам женщины, украинские военные убили нескольких мирных жителей прямо на глазах у их родственников, которые после произошедшего решили бежать. Они пробирались через речку, все порезанные осокой. Затем они прятались за муравейниками, когда над ними прошла автоматная очередь и кружил дрон. После их спас мужчина, который в августе подобрал раненного военкора Поддубного.
Напомним, что российский корреспондент был ранен в Курской области 7 августа. Его автомобиль был атакован украинским дроном. Тяжёло раненный Поддубный смог самостоятельно выбраться из разбитой машины и поймать попутку. После выписки из больницы он выразил желание встретиться с людьми, которые спасти ему жизнь, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.
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По словам женщины, украинские военные убили нескольких мирных жителей прямо на глазах у их родственников, которые после произошедшего решили бежать. Они пробирались через речку, все порезанные осокой. Затем они прятались за муравейниками, когда над ними прошла автоматная очередь и кружил дрон. После их спас мужчина, который в августе подобрал раненного военкора Поддубного.
Напомним, что российский корреспондент был ранен в Курской области 7 августа. Его автомобиль был атакован украинским дроном. Тяжёло раненный Поддубный смог самостоятельно выбраться из разбитой машины и поймать попутку. После выписки из больницы он выразил желание встретиться с людьми, которые спасти ему жизнь, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.
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Анастасия Чинкова