Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»

Фото: Минобороны России
Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» уничтожил одной ракетой сразу более 10 снарядов, выпущенных из украинского «Града». Об этом сообщил замкомандира батареи с позывным «Тайга», его слова приводят в Минобороны России. Тем залпом из РСЗО, пояснил он, ВСУ рассчитывали поразить освобождавших Угледар российских военных.
«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — объяснил заместитель командира.«Тайга» также поделился достижениями своего расчета, на счету которого десятки воздушных целей ВСУ, среди которых не только снаряды РСЗО, но и БПЛА, к примеру, украинские «Фурии» и «Лелеки».
Ранее командир штурмового батальона из группировки войск ВС РФ «Центр» Андрей Чувашов рассказал, что ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме города Селидово в ДНР. Он объяснил, что российские военные «находились везде», окружили ВСУ и запутали их. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.
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