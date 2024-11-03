Расчет ЗРК «Бук-М1» уничтожил ракетой более 10 снарядов украинского «Града»

Житель Мариновки в ДНР, которая недавно была освобождена подразделениями ВС РФ, обвинил Киев в насильственной украинизации его села. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. По его словам, на предприятии, где он работал, проводили наряды, чтобы сотрудники разговаривали только на украинском языке.